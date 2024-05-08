تراند اليوم : شاهد.. أستاذ جامعي في أمريكا يشتم طالبة مسلمة محجبة ويصفها بالعاهرة

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع مصور أستاذ جامعي في ولاية أريزونا الأمريكية وهو يشتم ويعتدي لفظيا على طالبة مسلمة أمام الجامعة بحضور مناصرين لإسرائيل.

ووقعت المواجهة يوم الأحد خلال مظاهرة مؤيدة لإسرائيل خارج الحرم الجامعي في تيمبي. ويظهر مقطع الفيديو يودلمان ورجل آخر، يواجهان الطالبة التي كانت ترتدي الحجاب، وقال وهو يقترب منها: "أنا حرفيا في وجهك - هذا صحيح".

لتتراجع الطالبة فيما يقدم يودلمان بشكل متكرر، وهو يرفع يديه وقالت الفتاة:"أنت لا تحترم حدودي الدينية"، ليرد قائلا: "أنت لا تحترمين إحساسي بالإنسانية"، ويصفها بالـ"عاهرة".

وطلبت منه الابتعاد عن طريقها، ليقوم هو ويطلب منها المغادرة ويسأل: "من دعاك للحضور؟". ويمكن السماع في الفيديو آخرون يصرخون "جريمة كراهية".