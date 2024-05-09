شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. أمطار غزيرة على أجزاء من نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متباينة الشدة على منطقة نجران اليوم الخميس.

وحذر المركز (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى 11 مساء، على مدينة نجران وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة. أمطار متوسطة كما نبه المركز من أمطار متوسطة على شرورة، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة: رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.