تراند اليوم : بالفيديو.. مدرب لياقة بدنية يكشف عن 4 تمارين تساعد على تجديد تدفق الدم للساقين لمن تجاوز الخمسين

صحيفة الخليج 365: كشف كابتن " معاذ " مدرب لياقة بدنية ، عن 4 تمارين تساعد على تحسين تدفق الدم في الساقين للأشخاص الذين تعدت أعمارهم 50 عاما ، ولا يقومون بأي نشاط رياضي .

وقال في مقطع فيديو: 4 تمارين لتحسين تدفق الدم في الساقين لمن تعدى عمره 50 سنة ولا يقوم بأي نشاط رياضي .

وأضاف: أول تمرين أجلس على كرسي وأضع قدمي على كرسي آخر أمامي لرفع القدم وأبدأ أحرك أصابع القدم للأمام وإلى الخلف وهذا يحسن تدفق الدم بالساقين .

وواصل: التمرين الثاني أجلس على كرسي وأقوم برفع باطن القدم من على الأرض لعدة مرات ، والتمرين الثالث أضع كرسي أمامي واستند على ظهره وأقف على أصابع القدم ، مع رفع باطن القدم عن الأرض وإنزالها مرة أخرى لعدة مرات .

واستطرد: والتمرين الرابع أقوم بالاستناد على الكرسي ثم ثني الركبة والنزول إلى أسفل والوقوف مرة أخرة لأكثر من مرة .. وهذه التمارين لتجديد تدفق الدم بالساقين لمن هم فوق 50 سنة .