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وصول أولى طلائع حجاج الخارج إلى المدينة المنورة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى طلائع حجاج الخارج إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أولى طلائع حجاج الخارج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها على تطبيق إكس، نقلًا عن قناة الإخبارية، فيديو للاستقبال الحافل الذي لقاه الحجاج في المطار، وتقديم الهدايا لهم. This is a Twitter Status— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina)
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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