شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى طلائع حجاج الخارج إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في #المدينة_المنورة، يستقبل أول رحلة طيران لضيوف الرحمن القادمين لأداء الحج 1445هـ.

pic.twitter.com/cqB6hj8K5I — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 8, 2024

الدمام - شريف احمد - وصلت أولى طلائع حجاج الخارج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها على تطبيق إكس، نقلًا عن قناة الإخبارية، فيديو للاستقبال الحافل الذي لقاه الحجاج في المطار، وتقديم الهدايا لهم. This is a Twitter Status— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina)