شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين من حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف في منشور على صفحته الرسمية في "إكس" أن هذا سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، فيما يمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج. صرف الدعم للدفعة 78 وقبل أيام قليلة كان أعلن حساب المواطن تقديم موعد الإيداع.

وقال: يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يومًا قبله أو بعده.

وذلك في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ 9 مايو.