شكرا لقرائتكم خبر عن "تقييم" تبدأ تصحيح أوضاع مقدري أضرار المركبات بعدد من المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام