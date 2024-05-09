شكرا لمتابعة خبر عن كان يغش أثناء الاختبارات والآن لا يريد أن يتوظف بهذه الشهادة.. ماذا يفعل؟ .. الخثلان يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان على سؤال شخص كان يغش أثناء الاختبارات والآن لا يريد أن يتوظف بهذه الشهادة، ماذا يفعل.

وقال الخثلان بأن الغش يعتبر معصية وخطأ كبير، ولابد من قيامه بالتوبة إلى الله.

وأضاف الخثلان أنه بالنسبة للوظيفة إذا كان يرى نفسه بنفس الكفاءة ويستحقها فيمكن أن يقبلها، مع التوبة، أما إذا كان خبرته غير كافية، فيمكن أن يلتحق بالدورات ويزيد من خبرته.