"التعليم" تبدأ استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي بنظام نور اليوم

#وزارة_التعليم⁩ تفتح استقبال طلبات العدول عن ⁧#النقل_الخارجي⁩ للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، من اليوم وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت القادم؛ لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول".https://t.co/oQifguhk7Y pic.twitter.com/hBSLEy3WXx — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 9, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم فتح استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، من اليوم الخميس، وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت القادم.وذلك لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول".