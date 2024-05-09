شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل : سيتم تجريب التاكسي الطائر والدرونز في موسم حج هذا العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن تجربة التاكسي الطائر والدرونز في موسم حج هذا العام.
ووصف وزير النقل هذه التجربة بالمهمة لأنها تمثل نماذج حديثة وأنماط النقل القريبة التطبيق، لاسميا في ظل وجود تسابق بين العديد من الشركات المختصة لتقديم منتج عملي خلال السنوات القادمة.
وقال الجاسر :”لابد من التعرف على هذه التقنيات والبيئة الملائمة لظروف التشغيل في مثل هذه المواسم، وسنكون في المقدمة للاستفادة من هذه الخدمات وسيكون للحج النصيب الأوفر منها”.