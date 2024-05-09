شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق مبادرة "صحة ثون 2" لتعزيز الابتكار الصحي في الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة، مبادرة رحلة الابتكار الصحي في الحج "صحة ثون 2" في موسمها الثالث بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، خلال الفترة من 6 مايو 2024م وحتى 9 مايو 2024، بهدف ابتكار الأفكار والحلول الرائدة للوصول إلى حلول مبتكرة لإثراء وتحسين تجربة الحاج الصحية.

وتهدفت مبادرة "صحة ثون" إلى إشراك القطاع الخاص والحكومي لفهم عمق التحديات الصحية التي تواجه صحة الحاج خلال موسم الحج، حتى يتسنى لهم تصميم خدمات ومنتجات صحية مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين تجربة الحاج الصحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.

كما تسعى "صحة ثون" إلى تحسين تجربة الحاج الصحية، بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومي عبر تصميم خدمات ومنتجات صحية مبتكرة، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للحجاج. يذكر أن "صحة ثون" تعمل على تعزيز ثقافة الابتكار، وإيجاد بيئة تنافسية، بخدمات ومنتجات إبداعية.