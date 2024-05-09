شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" تطلق "البرنامج الوطني" للبحث والتطوير والحلول المبتكرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إطلاق "البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني"، الهادف إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع نمو واستقطاب الأبحاث السيبرانية الواعدة، وتطوير الحلول المبتكرة لتحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية المستدامة في المجال، بما يسهم في تحفيز الصناعة المحلية في قطاع الأمن السيبراني على المستوى الوطني للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
ويركز على ثمانية مجالات ذات أولوية وطنية تشمل: الجيل القادم للدفاع السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني، وأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن الكمي، والأمن السيبراني السلوكي، ومستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، وسياسات وتنظيمات الأمن السيبراني. This is a Twitter Status تطلق «البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني».This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العلمي (@SPA_sci)
مبادرات ومجالات البرنامجوأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى عدداً من المبادرات النوعية، أبرزها "منح رواد البحث والابتكار السيبراني، ومنح الأبحاث الابتكارية في صناعة الأمن السيبراني، وجسور الابتكار السيبرانية"، ويستهدف الجامعات والجهات البحثية المحلية والدولية، والباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني، وطلاب وطالبات الدراسات العليا والمرحلة الجامعية المتخصصين في المجال.
ويركز على ثمانية مجالات ذات أولوية وطنية تشمل: الجيل القادم للدفاع السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني، وأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن الكمي، والأمن السيبراني السلوكي، ومستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، وسياسات وتنظيمات الأمن السيبراني. This is a Twitter Status تطلق «البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني».This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس العلمي (@SPA_sci)
#الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني تطلق «البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني».https://t.co/zU7XRRcDeQ#واس_علمي pic.twitter.com/NISr9aZMX4— واس العلمي (@SPA_sci) May 9, 2024