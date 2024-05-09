شكرا لمتابعة خبر عن مشاركة فاعلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في “مهرجان أفلام السعودية” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد “مهرجان أفلام السعودية” في دورته العاشرة مشاركة فعّالة من “هيئة الإذاعة والتلفزيون”، حيث تقدم جناحًا خاصًا في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية. وتعتبر هذه المشاركة فرصة لتعزيز صناعة السينما والدراما في المملكة، من خلال تقديم فرص للمواهب ودعم الإنتاج السينمائي والاستثمار في السوق الفني والإعلامي.

وقد حصدت الهيئة تكريمًا مستحقًا نظير رعايتها لـِ”سوق الإنتاج” ودورها المتميز في تعزيز السينما السعودية، عاملة من خلاله على تبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام والممولين والمواهب الواعدة، وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام الهيئة بتعزيز الحس الفني ودعم المواهب، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال السينما والفنون، وكجزء من استراتيجيتها لتعزيز الفعاليات الثقافية والفنية في المملكة، وتوفير بيئة داعمة للمواهب الواعدة في مجال صناعة السينما والدراما.

كما يعكس جناح الهيئة المشارك في المهرجان التزامها الدائم بتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تقدم الهيئة العديد من الفرص للمنتجين والممثلين والسيناريست لتقديم أعمالهم والتعريف بأنفسهم للجمهور وللصناع في هذا المجال، مقدمةً من خلال جناحها العديد من الخدمات الانتاجية والاستثمارية التي تهدف إلى دعم السوق الإعلامي والفني في المملكة.

وتعمل الهيئة من خلال هذه المشاركات اللافتة على فتح آفاق العطاء الثقافي للكفاءات والخبرات، ودعم المواهب الشابة لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع حرصها على تسليط الضوء على التجارب الفنية المتميزة والأفلام الجادة، والاحتفاء بمختلف أنواع الفنون المرئية والأدائية.

يُشار إلى أن مشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون في مهرجان أفلام السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة والفنون في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال السينما والفنون، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة الفنية العالمية ويسهم في تنمية قطاع السينما المحلي.