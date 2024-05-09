شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 13 كيان تجاري لأمن الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عدد من القرارات بحق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، تضمنت إحالات إلى النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، بسبب مخالفات مرتكبة

وتشمل هذه القرارات إحالة بعض الكيانات التجارية والجمعيات الأهلية إلى جهات التحقيق المختصة مثل رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة، كما تم أيضًا حل جمعية أهلية وإصدار إنذارات أخرى بحق بعض الجمعيات الأهلية

‏وتم إحالة 13 كيان تجاري إلى رئاسة أمن الدولة وإحالة مخالفات 3 جمعيات أهلية إلى النيابة العامة كما أُحيل كيانًا تجاريًّا واحدًا إلى النيابة العامة.

‏وقام المركز الوطني بحل جمعية أهلية فضلا عن 3 مخالفات جمع تبرعات في حق الأفراد فضلا عن إصدار عدة إنذارات بحق جمعيات أهلية.