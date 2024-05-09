تراند اليوم : بالفيديو.. نائب كويتي يتوعد المزورين ومزدوجي الجنسية بتعليقهم من رجولهم في ساحة الصفاة بدون رحمة

صحيفة الخليج 365: توعد النائب الكويتي أنور الفكر المزورين ومزدوجي الجنسية في الكويت بتعليقهم من رجولهم في ساحة الصفاة.

وقال: "أحنا أصل ومنبع الهوية الوطنية، لن نسكت على أي مُزور ومزدوج في الكويت، نأخذهم ونعلقهم من رجولهم في ساحة الصفاة ولن نرحمهم، ما أقبل واحد يأكل برا ويأكل، عندي، ولا أقبل أن يكون لدى المزدوج أمير في بلدي وأمير برا، ولا يمكن أقبل مزور يعيش بيننا".

وتابع: " ما عندنا مشكلة في الفكرة، ولكن المشكلة في آليات تطبيق هذه الفكرة، شو المانع ترسل المزدوج والمزور إلى القضاء ، ليش ما تبغونا نروح للقضاء، هذا السؤال والصراع الحقيقي لمشكلة المزورين والمزدوجين، ليش ما تبغونا نعزز حكم المؤسسات على حكم الأفراد".

دولة متحضرة

وأضاف: "في 2014 تم ضبط ضابط يبتز الناس واكتشفنا أنه كان يحدد المزورين والمزدوجين وهذه مسخرة لا أريد أن تتكرر، والحد من ذلك يتم عن طريق التوجه إلى القضاء، دعونا نذهب إلى القضاء ويقول فلان مزدوج، أخذه وأعلقه من رجله في ساحة الصفاة لأن هذه بلدي ، أحنا عيال هالبلد ننظف بلدنا ونبغى الكويت دولة مدنية وطنية متحضرة".