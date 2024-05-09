اخبار السعوديه

أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

وصول أول فوج لضيوف الرحمن من حجاج جنوب أفريقيا

وصل صباح اليوم أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب أفريقيا وعددهم 49 لموسم حج هذا العام.وكان في استقبال الوفد فرع 13...

03b44da9d2.jpg‏مكة المكرمة :
454c29a93f.jpg01 ذو القعدة 1445 هـ

المركزي السعودي خدمة "استعراض حساباتي البنكية" لعملاء البنوك المحلية

أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس 01 / 11 / 1445هـ الموافق 09 / 05 / 2024م خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد لدى...

icon-byline.pngالرياض دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1445 هـ

الجمعية لطب الأسرة تطلق ندوة "نحو حج صحي وآمن"

نظمت الجمعیة السعودیة لطب الأسرة والمجتمع مؤتمرا صحفيا افتراضيا وذلك يوم الثلاثاء، 7 مايو ، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية، تحت...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png01 ذو القعدة 1445 هـ

التعليم: بدء استقبال طلبات العدول عن ⁧‫النقل الخارجي‬⁩ للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور

بدأت وزارة التعليم‬⁩ باستقبال طلبات العدول عن ⁧‫النقل الخارجي‬⁩ للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، بدءا اليوم وحتى...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1445 هـ

حساب المواطن يودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم مايو

أودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1445 هـ
ع / حج / وزير النقل والخدمات اللوجستية يستقبل أولى رحلات الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)01 ذو القعدة,1445 هـ

وزير النقل يستقبل أولى رحلات الحجاج في المدينة

استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1445 هـ
ع / حج / مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من ماليزيا إلى السعودية

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من مملكة ماليزيا، اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي،...

icon-byline.pngكوالامبور: دوت الخليج
icon-clock.png01 ذو القعدة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية ورياح تؤدي إلى تدني في الرؤية بعدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا