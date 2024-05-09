صورة نادرة تكشف حياة الرياض في السبعينيات: لحظة خروج الطلاب من المدارس

تداولت صورة قديمة نادرة توثق لحظة خروج الطلاب من المدارس في الرياض، خلال فترة السبعينيات وتحديدًا في عام 1975 – 1395هـ.

تبرز الصورة جوانب مثيرة للاهتمام من حي الملز في الرياض خلال تلك الحقبة الزمنية، حيث يتدفق الطلاب من أبواب المدارس بملابسهم المدرسية. تعكس الصورة جو الحياة والنشاط في تلك الفترة، وتأخذنا في رحلة عبر الزمن إلى ذكريات الماضي.

وتظهر الصورة أيضًا زي المدرسي الرسمي للطالبات خلال تلك الفترة، مما يضيف لمسة من التفاصيل والحنين لذكريات الطفولة.