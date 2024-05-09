شكرا لمتابعة خبر عن سيول بللسمر تقتل شقيقين ذهبا لشراء ملابس للاحتفال بزواج شقيقهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت السيول التي اجتاحت محافظة بللسمر في مصرع الشابين عبدالله وخالد الأسمري.

وكان الشابين أتجها لشراء ملابس للاحتفال بزواج شقيقهما الثالث، وأثناء عودتهما إلى المنزل حاصرهما السيل في منطقة تجمع السيول، فحاولا عبور السيل للعودة للمنزل إلا أن السيل تسبب في مقتلهما، وفقا لـ”العربية”.

وأفاد قريب الشابين سعود فايز الأسمري بأنهم عثرو على خالد الأسمري 25 عام بعد ساعتين من فقدانه في السيل بينما تم العثور على عبد الله البالغ من العمر 33 عام قبل أمس.

من جهته، قال سلمان الأسمري إن الجهات الأمنية في منطقة عسير استنفرت للبحث عنهما بتوجيهات من سمو أمير منطقة عسير ، وبجهود من الدفاع المدني التي بذلت جهودها في البحث عنهما إلى أن عٌثر عليهما.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حذّرت من المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه بعد هطول الأمطار.