شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أعمال مكثفة.. طرق مكة المكرمة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق جاهزية طرق مكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1445هـ.

ونفذت الهيئة مجموعة من الأعمال على طرق مكة المكرمة، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير تجربة سلسة ومريحة للحجاج.

تضمنت الأعمال مسح وتقييم 4 آلاف كيلومتر من الطرق، وكشط وإعادة سفلتة 158 يلومترًا، ومعالجة التشققات والحفر على 403 مواقع، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق على مسافة 2361 كيلومترًا.

إضافة إلى إزالة الكثبان الرملية على مسافة 1240 مترًا مكعبًا، وتنظيف مجاري الأودية على 421 موقعًا.

أفضل الخدمات وتسعى الهيئة العامة للطرق إلى توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إذ تمتلك المملكة شبكة طرق ضخمة، تعدُّ من خلالها الأولى عالميًّا على مستوى ترابط شبكة الطرق وفقًا للبنك الدولي.

وتسهم هذه الشبكة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى المشاعر.