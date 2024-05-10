تراند اليوم : بالفيديو.. وزير "النقل" يكشف متوسط قيمة تذكرة " الرياض - جدة".. ويوضح موقف الوزارة من تحديد أسعار الرحلات الدولية

صحيفة الخليج 365: نقل مذيع برنامج الراصد، عبدالله الغنمي، بعض التصريحات التي أدلى بها وزير النقل المهندس صالح الجاسر، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين في مكتب وزير الإعلام سلمان الدوسري، بمقر وزارة الإعلام أمس الخميس.

أكثر من مليون راكب

وقال:"اليوم اجتمعنا مع وزير النقل، وتحدث الوزير، عن قطاع الطيران، موضحا أننا وصلنا الآن إلى حدود 112 مليون راكب، وهدفنا 330 مليون راكب، وهي أحد الأهداف التي يمكن تحقيقها، حيث بلغت زيادة أعداد الركاب العام الماضي 26%، وفي الربع الأول من هذا العام وصلت الزيادة إلى 20%".

توطين الطيارين

وتابع، أشار الوزير إلى أن نسبة توطين الطيارين بلغت 80%،؜ فيما بلغت نسبة توطين مهنة مساعد طيار 100%؜، وهناك توسع كبير في رخص شركات الطيران وإدخال ناقلات وطنية جديدة لزيادة السعة المقعدية، وهناك أعمال كثيرة على المطارات في الشرقية وأبها والمدينة وتبوك، وأيضا مطار جازان.

أسعار التذاكر

وأضاف:"الوزير أوضح أن الوزارة وهيئة الطيران المدني لا يتدخلون في أسعار التذاكر الدولية إلا في حالات الاحتكار، وعدد شركات الطيران التي تصل المملكة بلغت 145 شركة بدلاً من 99 شركة في 2019، ومتوسط قيمة تذكرة الطيران بين الرياض وجدة اتجاه واحد 500 ريال، بالنسبة للدرجة الأولى والأفق ورجال الأعمال والسياحي".

الشاحنات

وأكمل :" الوزير أشار إلى أن الشاحنات التي كانت موجودة بين المدن في السابق كانت قديمة ومشاكلها كثيرة، والآن ما يدخل عندنا شاحنات إلا إذا كان عمرها أقل من 5 سنوات، وسرعة قطار الرياض-الشرقية، كانت سابقا 110 كيلو متر في الساعة وحاليا 160 كيلو متر في الساعة ويستهدفون الوصول إلى 180 كيلو متر. وقطار جدة، سينقل تقريبا 100 مليون طن بضائع".