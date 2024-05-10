تراند اليوم : بالفيديو: المذيع "صلاح الغيدان" يكشف عن أشهر 5 مكملات غذائية ينصح بها الأطباء لكبار السن

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي صلاح الغيدان مذيع برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية عن أشهر 5 مكملات غذائية ينصح الأطباء كبار السن بتناولها.

وقال :" هناك 5 مكملات غذائية، تقي من الإصابة بالحساسية وتحمي الشرايين وتساعد على قوة العظام وجودة النوم وتمنع الحصوات وآلام المفاصل والاكتئاب، وتحافظ على صحة القلب والركب والجلد والحيوية والصحة النفسية والأنسجة والأربطة وتعطيهم الاستشفاء العضلي والحيوية والنشاط".

وتابع، هذه المكملات الغذائية هي:" الخميرة الغذائية، والماغنسيوم، والزنك، وفيتامين د، وفيتامين ك"، مشيرا إلى أن فيتامين" د" يتم الحصول عليه من الشمس إذا كان طول ظل الشخص مثل نصف طوله أي خلال الساعة 10 و11، و1، و2، و3، وإذا كان هناك صعوبة للخروج في هذه الأوقات يتم تناول فيتامين د.