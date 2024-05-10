تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف ماهي عادة "ردة الرجل" للعروس عند أهل البادية

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى، سائد السردي، المقصودة بعادة "ردة الرجل" للعروس.

وقال خلال مقطع فيديو: "بعد زواجك ممنوع تزور نسايبك إلا ومعك ذبيحة، وهذه يسمونها في البادية ردة الرجل، وهي أول زيارة للعروس لمنزل أهلها بعد زواجها يعني رجل ابنتهم اللي خرجت من بيت أهلها عادت".

وتابع:"في ردة الرجل تذهب العروس إلى بيت أهلها مع زوجها ومعهما ذبيحة وأغراض لتجهيز الوليمة وتذبح الذبيحة في منزل أهل العروس، وأهل العروس يجهزون الأكل ويعزمون أهل العريس والأقارب والجيران".

وأضاف:" تعتبر ردة الرجل تكريم لأهل الزوجة واحترام لهم، ومازالت هذه العادة إلى الآن".