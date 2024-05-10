شكرا لقرائتكم جامعة جازان تعلن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة جازان، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن موعد فتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

برامج الدراسات العليا:

– دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها.

– ماجستير اللغة العربية وآدابها.

– ماجستير الآداب في اللغويات.

– ماجستير التربية في الإدارة التربوية.

– ماجستير التربية في علم النفس.

– ماجستير التربية في تقنيات التعليم.

– ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.

– ماجستير التربية في التربية البدنية.

– ماجستير التربية في التربية الخاصة.

– الماجستير التنفيذي في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).

– الدبلوم العالي في اضطراب طيف التوحد.

– ماجستير العلوم في الأحياء.

– ماجستير العلوم في الفيزياء.

– ماجستير العلوم في الرياضيات.

– ماجستير التفسير وعلوم القرآن.

– ماجستير السنة النبوية وعلومها.

– ماجستير الفقه وأصوله.

– ماجستير الصيدلة في علم السموم التطبيقي.

– إدارة الأعمال التنفيذي.

– ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية.

– ماجستير العلوم في هندسة اللوجستيات وسلاسل الامداد.

– الدبلوم العالي في هندسة السلامة من الحريق.

– ماجستير علوم المختبرات الإكلينيكية.

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1445/11/05هـ الموافق 2024/05/13م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا