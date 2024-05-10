تراند اليوم : يذهب إلى الجامعة "بصهريج المياه" .. بالفيديو: قصة مواطن يربي الماشية ويحضر الماجستير بجدة

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقريرا عن مربي ماشية من جدة يدعى "عبد القادر بن سعد آل معيلي"، يحمل درجة البكالوريوس ويحضر الآن الماجستير.

وقال عبد القادر، خلال حديثه: "جدي كان ياخدني كل صبح إلى السوق المركزي، فاكتسبت خبرة وصار عندي شغف، وهو من شجعني وأعطاني راسين حتى صار عندي 50 راس ولي أكثر من 30 سنة أربي".

وأضاف: "كملت دراستي حتى الجامعة وواجهتني صعوبات كنت أروح الجامعة "بصهريج المياه"، وخجلا من زملائي أوقف خارج أسوار الجامعة".

التجارة الإلكترونية

وتابع: "الحمد لله خلصت الدراسة من كلية الآداب قسم العلاقات العامة والإعلان وإن شاء الله ابدأ في تحضير الماجستير، وأخذت دورات حاسب آلي، والآن معي جوال آخر موديل وتعلمت لأن التجارة الإلكترونية باب رزق وكل شيء أونلاين".

كيفية شراء الذبيحة

وأكمل: "إذا أردت شراء الذبيحة، يجب أن تنزل السوق أكثر من مرة وأن تأخذ معك شخص لديه خبرة".

سيارة آخر موديل

وواصل: "في يوم من الايام قال أهل الطقس إنها ستكون سنة جفاف ونصحوا ببيع المزارع والغنم، لكني تابعت الطقس وقلت إنه بيسيل الوادي ووقتها أحد الشيوخ أهداني سيارة آخر موديل".

واختتم حديثه: "أحب المطر وأطارده وأتابعه، عندي شغف مطري ويمكن في مصالح لي ضاعت بسبب متابعتي للمطر".