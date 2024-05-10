السعودية | الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق يتفقد الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، بجولة تفقدية على عدد من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، شملت أكثر من 2000 كم، بهدف التأكد من مستوى الصيانة والسلامة وضمان سير المشاريع ورفع مستوى الجاهزية على الطرق، وذلك لتلبية احتياجات وخدمة ضيوف الرحمن.

وتضمنت الجولة عددًا من الطرق الرئيسية التي تربط بين مدن المملكة، منها طريق الرياض الطائف السريع والذي يُعد من الطرق الحيوية المهمة والتي تربط بين العاصمة الرياض ومدينة الطائف.

وتفقد معاليه طريق الطائف السيل والذي يسهل حركة الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج، كما تفقد طريق الطائف الخرمة – رنية – بيشة والذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين عدد من المحافظات التابعة لمنطقة مكة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها معاليه للتأكد من جاهزية الطرق التي تؤدي إلى المشاعر المقدسة. كما تواصل الهيئة العامة للطرق جهودها المستمرة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة على الطرق، وتطوير البنية التحتية لتلبية الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وصولاً لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.