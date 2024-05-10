تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث "الجوازات" يوضح الآلية النظامية لتصريح الدخول لمكة في موسم الحج.. والفئات التي تحصل عليه

صحيفة الخليج 365: أوضح الرائد ناصر العتيبي، المتحدث الرسمي للجوازات الآلية النظامية لتصريح الدخول لمكة عبر أبشر.

تصاريح الدخول

وقال خلال مداخلة مع قناة السعودية: " إصدار التصاريح للدخول إلى العاصمة المقدسة إلزامية للجميع وسيتم التدقيق عليها والتأكد من صحتها، وبدأ إصدار التصاريح في ال 25 من شهر شوال وتنتهي صلاحية التصاريح بعد نهاية موسم الحج". لافتا إلى أن إصدار التصاريح يكون إلكترونيا عبر بوابة مقيم الإلكترونية ومنصة أبشر.

المستفيدون

وأشار إلى أن هذه الخدمة يستفيد منها المقيمون من العمالة المنزلية والتابعين للمقيمين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وحاملي تأشيرة الزيارة والعاملين من المقيمين في المنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة وحاملي تأشيرات العمل الموسمي والمتعاقدين مع المنشآت المسجلة في نظام أجير خلال فترة موسم الحج، حيث يتم إصدار تصاريح لهم عبر حسابات المديرية العامة للجوازات على منصات التواصل الاجتماعي، وهناك فئات يتم إصدار التصاريح لهم من خلال منصة أبشر.

عقوبة

الجدير بالذكر أعلنت وزارة الداخلية عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بغرامة 10 آلاف ريال للمواطنين وعقوبة الترحيل للمقيمين لبلادهم والمنع من دخول المملكة.