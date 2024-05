شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على منطقة جازان ومحافظة الخرمة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار محافظة الخرمة

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان.وشملت محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، وهروب، والعارضة، والداير بني مالك، وفيفا، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الخرمة، شملت وسط المحافظة وبعض القرى والهجر والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.