شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" ينظم برنامجًا تدريبيًا للتوعية بأهمية المصائد الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، تنظيم البرنامج التدريبي "مكافحة الأطوار المختلفة من الحشرات والمصائد الذكية".

ويستهدف التوعية بأهمية المصائد الذكية ودورها في مجال الاستكشاف الحشري. نواقل الأمراض كما يستهدف توعية العاملين في قسم نواقل الأمراض، بالأطوار الحشرية وتصنيفاتها، ومعرفة المقاومة الحشرية للمبيدات والإجراءات الصحية للتعامل معها.

هذا بجانب الاطلاع على طرق استخدام المصائد الذكية وأنواعها، إلى جانب التعرف إلى الإجراءات الخاصة بمكافحة الحشرات وأطوارها. صحة النباتات والحيوانات ويسعى مركز "وقاء" إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية.

وذلك لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وبحث التحديات وإيجاد الفرص لتعزيز الصحة الحيوانية بالمملكة.