الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أفصح المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وزخات متفرقة من البرد قد تسبب جريان السيول في بعض مناطق نجران، عسير، جازان، والباحة.

كما يُتوقع هطول الأمطار على أجزاء من المناطق الشرقية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد هذه الحالة الجوية إلى حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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