السعودية | 44 ْمئوية.. “مكة المكرّمة” تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في منى ومزدلفة 43 ْمئوية، وعرفات 42 درجة، تليها حفر الباطن ورفحاء والخرج والمدينة المنوّرة 41 ْمئوية.

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي الى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، وعسير، وجازان، والباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تمتد إلى حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.