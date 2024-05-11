السعودية | 44 ْمئوية.. “مكة المكرّمة” تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 44 ْمئوية.. “مكة المكرّمة” تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في منى ومزدلفة 43 ْمئوية، وعرفات 42 درجة، تليها حفر الباطن ورفحاء والخرج والمدينة المنوّرة 41 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها الباحة 12 ْمئوية، وأبها 14 درجة.
وأوضح أن السودة وأبها سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 95%.
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي الى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، وعسير، وجازان، والباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تمتد إلى حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.