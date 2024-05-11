شكرا لقرائتكم خبر عن أبشر.. كيف تستفيد من خدمة توصيل الوثائق؟ والان نبدء بالتفاصيل

للإقامة يتوجب أن يكون تاريخ تنفيذ العملية خلال 90 يوما.

لرخصة السير يتوجب أن يكون تاريخ تنفيذ العملية خلال 90 يوما.

لجواز السفر في حال لم يتم طلب التوصيل مسبقا من خلال خدمات الجواز (التجديد والإصدار) لا يمكنك طلب التوصيل من خلال الخدمة.





تحدثيات أبشر

الدمام - شريف احمد - تمكن خدمة توصيل الوثائق من "أبشر"، الأفراد من طلب توصيل لبعض الوثائق التي تم تنفيذ عمليات عليها من خلال المنصة، خلال أيام محددة:كانت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، أعلنت عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ الجمعة 10 مايو 2024، من الساعة 12 صباحًا حتى 12 ظهرًا.وحثّت المنصة المستفيدين على المبادرة بإتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم المهمة والمراد تنفيذها قبل وقت كافٍ من الموعد المحدد؛ موضحة أن التحديثات تأتي ضمن مساعيها لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.