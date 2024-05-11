تكثيف التفتيش على المنشآت الغذائية بعد بيان المايونيز المتسمم

فيما أعلنت وزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن حالات التسمم التي حدثت نتيجة تناول أطعمة من مطعم "همبرغيني" بسبب بكتيريا في عينة "مايونيز BON TUM"، ستعمل الجهات ذات العلاقة على استمرار متابعة عمليات سحب المنتج وتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة وبما يعزز من سلامة المنتجات المقدمة في المطاعم.

وعكس البيان الصادر للإعلان عن نتيجة فحوصات العينات المسحوبة من مصدر التسمم الغذائي في الرياض مدى سرعة وتكامل الجهات ودورها المستمر لضمان سلامة الغذاء بالمملكة.

كما أكد البيان الصحفي الصادر سرعة تعامل الجهات ذات العلاقة مع حادثة التسمم الغذائي في الرياض، من لحظة الإبلاغ عن ذلك ولحين صدور نتائج فحوصات العينات المسحوبة.

وكشفت مصادر أن اكتشاف المسبب الرئيس للتسمم الوشيجي في الرياض، جاء بعد تتبع الجهات ذات العلاقة كافة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية والمواد الأولية لتجهيز الوجبات الغذائية التي تُورد للمصدر المسبب للتسمم.

كما يؤكد البيان الصادر على أن الجهات ذات العلاقة قد اتخذت الإجراءات التي تضمن سلامة الغذاء من خلال سرعة إلزام المصنع بسحب الكميات المتبقية من المنتج، وبجميع تشغيلاته وكافة تواريخ الصلاحية من المنشآت الغذائية من لحظة اكتشاف الأسباب.

وبينت المصادر أن صدور البيان الصحفي لتوضيح المنتج المسبب للتسمم الغذائي في الرياض جاء بهدف الشفافية وبما لا يدع مجالاً للشك في قدرة الأجهزة الحكومية على التعامل السريع مع البلاغات التي تردها من المستهلكين.

كما ستعمل الجهات ذات العلاقة على استمرار متابعة عمليات سحب المنتج وتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة وبما يعزز من سلامة المنتجات المقدمة في المطاعم.

وتؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مواصلة عمليات الرصد والتقصي والحملات الرقابية على مستوى جميع مدن المملكة من قبل الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.