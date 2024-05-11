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وحول إمكانية أن تقاضي الشركة الخاصة بمطعم "همبرقيني" المصنع المنتج للمايونيز، أوضح المحامي عاصم الملا أنه يحق للمطعم إقامه دعوى قضائية ضد المصنع حال اتضح من تقرير الجهة المختصة بأن المتسبب في حالات التسمم الرئيسي هو المنتج "المايونيز".
وأضاف أن شركة المطاعم لادخل لها بتاتا ووفقا للأنظمة ونظام المعاملات المدنية والمرافعات الشرعية يحق لها إذا ثبت سلامة موقفها مما حدث مقاضاة المتسبب وطلب التعويض عن جميع الخسائر التي لحقت بالشركة أمام المحكمة العامة، وأيضا يتم تحريك الدعوى العامة ضد المتسبب من قبل الجهة المختصة للضرر الذي وقع على المجتمع والناس أمام المحكمة الجزائية.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي: في هذه الحالة يمكن لمطعم همبرقيني مقاضاة الشركة المصنعة للمايونيز المتسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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