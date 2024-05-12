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ياسر نجدي رجال الإنقاذ ينجحون في انتشال رجل من الفيضانات العارمة التي ضربت البرازيل رينان ماتوس/ رويترز صورة جوية تظهر المركبات في المنطقة المتضررة من الفيضانات في ولاية ريو جراندي دو سول بالبرازيل دييجو فارا/ رويترز مشهد جوي لملعب بيرا ريو الذي غمرته المياه في بورتو أليجري بالبرازيل أنسيلمو كونيا/ فرانس برس مشهد لحجم الأضرار الجسيمة في المنازل والمركبات بعد مرور إعصار بولاية ميشيجان الأمريكية إميلي إلكونين/ رويترز عائلة أمريكية تتفقد منزلها الذي دمره الإعصار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية براندون بيل/ جيتي رجل يجمع بعض الأثاث من المنازل المتضررة في خان يونس في غزة أحمد سالم/ جيتي فتاة فلسطينية نازحة تحمل أخاها أثناء سيرها في مخيم للخيام في رفح بعد وصول أوامر إخلاء إسرائيلية محمد سالم/ رويترز فلسطينيون يفرون من رفح بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي عملية برية وجوية في الجزء الشرقي منها حاتم خالد/ رويترز أطفال فلسطينيون يحملون أغراضهم في شاحنة للفرار من الوحشية الإسرائيلية في رفح علي جادالله/ الأناضول صبي يصب دلو ماء على جسده في ظل أجواء حارة قاسية في العاصمة الهندية نيودلهي إلكه شوليرز/ جيتي احتفالات في مرسيليا مع وصول الشعلة الأولمبية من اليونان إذ تستضيف باريس الألعاب الأولمبية هذا الصيف بينوا تيسييه/ رويترز فهد يسترخي قليلاً بعد عناء يوم طويل في إحدى المحميات في جنوب إفريقيا جاستن سامبسون/ سولنت نيوز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 12 صورة: فيضانات وأعاصير في البرازيل وأمريكا.. ونكبة جديدة في رفح

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