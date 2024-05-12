شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركزي الوطني للأرصاد توقعات طقس السعودية اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وبين على موقع الرسمي، أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق. حالة الطقس على المناطق السعودية وتشمل المناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولفت إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك.