شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهم العالمي.. ارتفاع أعداد الكوادر التمريضية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع إجمالي أعداد المسجلين والمصنفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من كادر التمريض بالقطاع الصحي في المملكة خلال العام 2023 إلى 235,461، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.

ويأتي ذلك في تواصل للجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ استراتيجية الترغيب في مهنة التمريض، كأحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، التي أسهمت في دعم وتمكين هذه المهنة الإنسانية.

كما يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الصحية بالمملكة، للارتقاء بتقديم خدمات صحية ذات جوده عالية.

106 آلاف ممرض

وطبقًا لتقرير صادر عن الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الممرضين والممرضات خلال عام 2023 بما نسبته أكثر من 23% منذ عام 2016، ومنهم أكثر من 106 آلاف ممرض وممرضة في وزارة الصحة.

فيما بلغ عددهم في الجهات الحكومية الأخرى قارب 15 ألف ممرض وممرضة، والقطاع الخاص زاد عن 67 ألف ممرض وممرضة، ليرتفع الإجمالي في القطاع الصحي إلى 235,461 في مجال التمريض.



وفيما يتعلق بالجامعات السعودية التي تعتمد تخصص التمريض في أقسامها، فقد بلغت 14 جامعة، إذ تشكل المخرجات رافدًا إضافيًا في ظل وجود متخصصين من أبناء الوطن يتوزعون في تخصصات نوعية متقدمة، يمثلون مصدر فخر لبلادهم.

اهتمام المملكة بالجانب الإنساني

ويأتي ارتفاع أعداد الممرضين والممرضات في القطاع الصحي في المملكة انعكاسًا للاهتمام بالجانب الإنساني والمهني للتمريض وعطائهم بقيم الشغف والتعاطف والإتقان، وترجمة للجهود المبذولة من أجل توفير الأعداد الكافية وتجويد الخدمات الصحية للكادر الصحي.

وتعزيزًا للدور الحيوي للتمريض في تقديم رعاية إنسانية عالية الجودة للمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.