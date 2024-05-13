شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. أمطار رعدية على أجزاء من 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاة مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. This is a Twitter Status.. هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطقThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي. عنوانارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.