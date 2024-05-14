السعودية | سفير السعودية في تركيا: مبادرة “طريق مكة” تقدم خدمات بجودة عالية لضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى تركيا فهد أبو النصر أن مبادرة “طريق مكة” تنقل منظومة الحج نقلة نوعية حيث تقدم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة من المبادرة.

وقال أبو النصر، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن هذا العام أطلقنا مبادرة طريق مكة من مطار “إيسنبوجا ” الدولي بأنقرة، وفي العام الماضي دشنا هذه المبادرة في مطار اسطنبول الدولي.

وأوضح بأن المبادرة تيسر على الحجاج تأدية الفريضة من خلال تسهيل إجراءات السفر لأن كافة الإجراءات تنتهى من مطار المغادرة سواء كان من ختم الجوازات إلى الإجراءات الجمركية والطبية.