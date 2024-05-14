ضبط  30 ألف كيلو من التبغ المخلوط بمواد البناء بالخمرة

أسفرت حملة استباقية مكونة من أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني، عن ضبط مستودع جنوب محافظة جدة، جرى استغلاله لتصنيع منتجات "التبغ" بطرق مخالفة حيث جرى مصادرة ما يقارب 30 ألف كيلو جرام من منتجات التبغ باستخدام مواد منتهية الصلاحية.

وكانت أمانة جدة نفذت حملة ميدانية بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني استهدفت أحد المستودعات بمنطقة "الخمرة"، حيث ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع أعمال خلط وعمل منتجات "التبع" المتنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء بالإضافة لمواد مجهولة المصدر، حيث يجري تعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها.

وشهدت الحملة مصادرة 13,000 كيلو من "التمباك" مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية، و 1768 نكهات سحب إلكترونية سعة 60 مل مجهولة المصدر.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.