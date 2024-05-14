شكرا لقرائتكم خبر عن منذ انطلاقها.. منصة "شفاء" تعالج 8000 حالة مرضية والان نبدء بالتفاصيل

على المحتاجين

13 منطقة إدارية

الدمام - شريف احمد - حققت منصة شفاء منذ انطلاقها، العديد من النجاحات والإنجازات، إذ بلغ عدد الحالات التي عالجتها 8000 حالة، بزيادة تقدر بـ 33% بين عامي 2022 - 2023، ما يعكس الجهود الكبيرة في مجال توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين بالمملكة.وتعد منصة شفاء إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي الذي انطلق بقرار مجلس الوزراء عام 1440هـ برئاسة وزير الصحة، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة، عبر شراكات مجتمعية فاعلة، ومبادرات تنموية مستدامة.وتأسست منصة شفاء مطلع عام 2020، وتسعى إلى تسهيل الحصول على الخدمات العلاجية والأدوية للمحتاجين، والحالات الطارئة ممن ليس لديهم أهلية علاج، ويجري ذلك من خلال شراكات فاعلة مع أكثر من 70 جمعية صحية في المملكة.وتقدم منصة شفاء الخدمات العلاجية لكل الفئات من النساء والرجال، إذ بلغت نسبة علاج النساء 51%، وبلغ نسبة علاج الرجال 49%، ما يظهر تغطية واسعة النطاق للخدمات الطبية التي تقدمها المنصة للمحتاجين والمنقطعين بشكل عام.15 تخصصًاوتنوعت التخصصات في المنصة لتشمل 15 تخصصًا طبيًا مختلفًا، من أبرزها علاج الدم والأورام بنسبة بلغت 23%، وأمراض الكلى بنسبة 22%، وأمراض العيون بنسبة 16%، وغيرها من التخصصات الأخرى المهمة والعاجلة، مثل الجراحة العامة، وأمراض القلب والشرايين، والعظام والمفاصل، والنساء والولادة، والأعصاب، توزعت فيها النسب بحسب حجم تكلفة العلاج ومدته وعدد المرضى الذين جرى علاجهم.وتوزعت تلك الحالات في 13 منطقة إدارية من مناطق المملكة شملت المحافظات والقرى التابعة لها، وقد كان النصيب الأكبر لمنطقة الرياض بنسبة 29%، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 22%، ومنطقة المدينة المنورة بنسبة 13%.وكان لأفراد المجتمع دور كبير وأثر عظيم في المشاركة من خلال التبرعات السخية لعلاج تلك الحالات، إذ بلغت عمليات التبرع أكثر من 5 ملايين عملية، تجاوزت فيها التبرعات 220 مليون ريال، أسهمت جميعها بشكل مباشر في علاج الحالات المحتاجة.