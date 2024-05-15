تراند اليوم : مربّط بالسلاسل داخل حظيرة أغنام تحت الأرض .. شاهد: العثور على شاب جزائري محتجز داخل منزل جاره لأكثر من 28 عاما

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة العثور على الشاب الجزائري الذي أٌختطف وعمره 16 عاما وتم تحريره بعد مروره أكثر من 28 عاما ، حيث أصبح عمره 44 عاما .

وكشفت وسائل إعلام جزائرية أن الواقعة بدأت عام 1996 م ، عندما اختفى (بن عمران عميرة) 16 عام، يعيش في مدينة "الجلفة" جنوب العاصمة، حيث خرج من منزله في أحد أيام تلك السنة ولم يعد ، رغم البحث عنه من قبل أسرته والشرطة ، ففقدوا الأمل واعتبره مات ، وتوفيت والدته حزنا عليه .

وبعد مرور 28 عام على الحادثة وقبل أيام فقط نشر شخص رسالة في منصة فيسبوك قال فيها بأن المفقود (بن عمران عميرة) حي يرزق وهو مربّط بالسلاسل في منزل جاره الذي يبعد عن بيت عائلته مسافة 200 متر فقط وهو يعيش داخل حظيرة أغنام تحت الأرض بين 4 جدران ضيقة وفوقه أكوام من التبن وقد تم أسره فيها طوال تلك السنوات.

على الفور داهمت الشرطة المنزل ، وتم العثور على " بن عمران " حي يرزق حيث يبلغ من العمر 44 عاما ، وتم القبض على صاحب المنزل ، وجاري التحقيق بالواقعة .