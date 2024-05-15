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ينبع.. استخراج شخصين متوفين إثر انهيار بئر عليهما

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أخرج الدفاع المدني في ينبع شخصين في حالة وفاة، إثر انهيار بئر عليهما في أثناء أعمال حفر.
وذكر الدفاع المدني عبر موقعه على تطبيق إكس، إنه جرى استكمال الإجراءات اللازمة. This is a Twitter Status بينبع يخرج شخصين في حالة وفاة - رحمهما الله - إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر، وتم استكمال الإجراءات اللازمة. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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