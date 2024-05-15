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مستشار قانوني: 4 عقوبات لمخالفي نظام المنافسة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال محمد البيز، محامي ومستشار قانوني، إن هناك عقوبات تفرض على مرتكبي الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.

وأضاف أن النظام نص على أن يعاقب بما لا يزيد عن 10% من إجمالي المبيعات الثانوية محل المخالفة أو بما لا يزيد عن 10 ملايين في حال عدم القدرة على تحديد نسبة 10%، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن العقوبات تشمل أيضا إيقاع بما لا يزيد عن 3 أضعاف المكاسب التي تم تحقيقها من هذه المخالفة، مشيرا إلى أن هناك عقوبة أشد وهي التشهير عبر موقع الهيئة العامة للمنافسة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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