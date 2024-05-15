تراند اليوم : شاهد.. أحدث أعمال الإنشاءات في متنزه " 6 فلاجز القدية " بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثقت مجموعة من الصور تطور أعمال تنفيذ منتزه 6 فلاجز القدية بالرياض.

وأظهرت الصور تقدم العمل على تنفيذ التخطيط الهندسي للمشروع وبدء أعمال البناء والتشييد .

يُذكر أن المشروع يضم 6 مناطق تحتوي على 28 لعبة من أشهرها رحلة الصقر التي تعدّ أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، و برج الهبوب الذي سيحطم المزيد من الأرقام القياسية باعتباره أعلى لعبة مبنية على مفهوم السقوط الحر في العالم.

وسيوفر المُتنزه العديد من عروض التسوق، بما في ذلك حوالي 28 متجراً وكشكاً، إلى جانب الألعاب ومناطق الجذب.