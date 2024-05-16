شكرا لقرائتكم خبر مراقب مجتمعي لرصد التشوهات البصرية في الأحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز الشقيق، أمس، نحو 500 م3 من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن مبادرة المراقب المجتمعي الهادفة لرصد التشوهات البصرية في عدد من الأحياء، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمركز والقرى التابعة له.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس محمد حكمي، أن المبادرة التي شارك فيها عدد من المتطوعين والمتطوعات قامت بإصلاح 100 م2 من حفر الشوارع، ومعالجة 50 م من الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح أكثر 500 م من الأرصفة المتهالكة، ودهان وتخطيط 3800 متر طولي من الشوارع.

وبيّن أن المبادة تأتي ضمن برامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، للعمل على تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها، داعيا الجميع لرفع الملاحظات عبر تطبيق «بلدي» 940.