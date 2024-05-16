شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرشيد صاحب أفضل تجربة شعرية في "جائزة غازي القصيبي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توجت "جائزة غازي القصيبي" في دورتها الثانية، الفائزين في فروعها الثلاثة، وفاز في فرع الأدب في "أفضل تجربة شعرية" الشاعر د. عبد الله الرشيد، عن مجمل تجربته الشعرية في دواوينه: "حروف"، و"قنديل حذام"، و"نسيان يستيقظ"، و"الغمرات"، و"خاتمة البروق"، وفي فرع " الإدارة والتنمية ".
وفازت شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بمسار "البيئة المثالية لعمل المرأة"، نظير نجاحها في تطوير بيئة عمل تحترم المبادئ المتعلقة بالمساواة في إتاحة الفرص الوظيفية للجنسين، وتحقيق نسبة رضا وظيفي للمرأة بشكل جيد، وتدريبها وتطويرها، والحرص على إيجاد بيئة مناسبة للمرأة داخل المؤسسة، ودعمها وتمكينها بشكل عادل.
أما فرع "التطوع "، فحصدت جائزته "هيئة الهلال الأحمر السعودي" بمسار "التطوع في مجال البيئة"، تقديرًا لرؤيتها في تمكين المجتمع في مختلف مناطق المملكة ومدنها من العمل التطوعي بمختلف أنواعه، الذي شمل التطوع البيئي والإسعافي والتعليمي والتقني والإعلامي والإنساني والرياضي.
وسلطت الجائزة في دورتها الثانية، الضوء على أبرز المنجزات في فروع الأدب والإدارة والتطوع، إذ تعنى الجائزة التي دشنها "كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية" بجامعة اليمامة، بتكريم المبدعين في تلك المجالات، وتقدير أعمالهم وإنجازاتهم، تحفيزًا وتشجيعًا للإبداع والعطاء.
يذكر أن الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، وتهدف إلى تكريم المتميزين من الأفراد والمنظمات في السعودية، من خلال فروعها الثلاثة، إذ ستعمل الجائزة على إبراز أفضل الممارسات في المجالات الإدارية والتنموية، ودعم المبادرات التطوعية، وتحفيز الإنتاج الأدبي والثقافي، وتشجيع الأجيال القادمة على الإسهام في بناء الوطن.
كما ستقدم جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي (26 ألف دولار).
وفازت شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بمسار "البيئة المثالية لعمل المرأة"، نظير نجاحها في تطوير بيئة عمل تحترم المبادئ المتعلقة بالمساواة في إتاحة الفرص الوظيفية للجنسين، وتحقيق نسبة رضا وظيفي للمرأة بشكل جيد، وتدريبها وتطويرها، والحرص على إيجاد بيئة مناسبة للمرأة داخل المؤسسة، ودعمها وتمكينها بشكل عادل.
أما فرع "التطوع "، فحصدت جائزته "هيئة الهلال الأحمر السعودي" بمسار "التطوع في مجال البيئة"، تقديرًا لرؤيتها في تمكين المجتمع في مختلف مناطق المملكة ومدنها من العمل التطوعي بمختلف أنواعه، الذي شمل التطوع البيئي والإسعافي والتعليمي والتقني والإعلامي والإنساني والرياضي.
مقر جامعة اليمامةوأقيم الحفل في مقر جامعة اليمامة بمدينة الرياض، بحضور عدد من الأدباء والمهتمين.
وسلطت الجائزة في دورتها الثانية، الضوء على أبرز المنجزات في فروع الأدب والإدارة والتطوع، إذ تعنى الجائزة التي دشنها "كرسي غازي القصيبي للدراسات التنموية والثقافية" بجامعة اليمامة، بتكريم المبدعين في تلك المجالات، وتقدير أعمالهم وإنجازاتهم، تحفيزًا وتشجيعًا للإبداع والعطاء.
يذكر أن الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، وتهدف إلى تكريم المتميزين من الأفراد والمنظمات في السعودية، من خلال فروعها الثلاثة، إذ ستعمل الجائزة على إبراز أفضل الممارسات في المجالات الإدارية والتنموية، ودعم المبادرات التطوعية، وتحفيز الإنتاج الأدبي والثقافي، وتشجيع الأجيال القادمة على الإسهام في بناء الوطن.
تكريم المتميزين
كما ستقدم جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي (26 ألف دولار).