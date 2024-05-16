شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرشيد صاحب أفضل تجربة شعرية في "جائزة غازي القصيبي" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية