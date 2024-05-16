برنامج لتوظيف الخريجين في قطاع إدارة النفايات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) عن قرب إطلاق برنامج «موان لحديثي التخرج» الذي يفتح أبوابه للخريجين الطموحين في مختلف التخصصات؛ بهدف صقل مهاراتهم ورفع كفاءة أدائهم في قطاع إدارة النفايات.

ويهدف البرنامج الذي سيطلق الأحد المقبل إلى تدريب الخريجين والخريجات في عدة مجالات بيئية تمتد حتى 6 أشهر، حيث سيتولى تدريب الخريجين خبراء ومسؤولون في المركز، مما يمنحهم تجربة عملية تثري مهاراتهم وتعزز قدراتهم، ليصبحوا روادا في مجال الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع التحديات البيئية بفعالية.

ويأتي برنامج «موان لحديثي التخرج» كجزء من جهود المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز قدرات الشباب السعودي ومساهمتهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتطويرها بإعداد الخريجين لسوق العمل المستقبلي محليا وعالميا والوصول بهم إلى المنافسة العالمية.

البرنامج وأهدافه: