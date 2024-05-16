تراند اليوم : بعد تعيينها مستشاراً في الديوان الملكي ورئيساً " للملكية الفكرية"…تعرف على السيرة العلمية والعملية لـ "الشيهانة العزاز"

صحيفة الخليج 365: صدر أمر ملكي بتعيين الشيهانة بنت صالح العزاز، مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة كما صدر أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتعيينها رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

السيرة الذاتية ل" الشيهانة بنت صالح العزاز"

المؤهلات

- شهادة البكالورويس في الحقوق مع مرتبة الشرف من جامعة دورهام في المملكة المتحدة

- تدربت في عدة من الجامعات والمعاهد العالمية، أبرزها المعهد الدولي للتطوير الإداري في كلية الأعمال في لوزان، سويسرا، وجامعة نوتردام وجامعة بوردو في الولايات المتحدة، وجامعة بوكوني في إيطاليا، وكذلك معهد إنسياد للدراسات العليا في إدارة الأعمال في فونتينبلو، فرنسا.

الجوائز

- جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو IFLR عام 2019.

- جائزة "نساء في القانون التجاري" عام 2020

الخبرات

- نائب الأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

- المستشارة القانونية والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة" 2018-2020

- مديرة الصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في صندوق الاستثمارات العامة" 2017 - 2018

- مستشارة قانونية في "شركة فينسون آند "الكينز" في الولايات المتحدة الأمريكية.

- مستشارة قانونية في شركة بيكر آند مكنزي في الولايات المتحدة الأمريكية 2008 - 2012.

- تم اختيارها ضمن قائمة أقوى مئة سيدة أعمال من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، وذلك في العام 2020 ميلادي.

العضويات

- عضو اللجنة الإدارية التنفيذية لصندوق الاستثمارات العامة

- عضو مجلس إدارة شركة علم