اخبار السعوديه

بالصور.. ولي العهد يلتقي عددا من المسؤولين على هامش قمة البحرين

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ولي العهد يلتقي عددا من المسؤولين على هامش قمة البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي، الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء عددا من المسؤولين على هامش اجتماع القمة العربية الـ 33 في البحرين.
والتقي سمو ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

لقاءات سمو ولي العهد على هامش قمة البحرين الـ 33

كما التقى سمو ولي العهد ملك الأردن، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.
لقاءات سمو ولي العهد - واس
لقاءات سمو ولي العهد - واس

في ذات السياق أيضا التقى سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا