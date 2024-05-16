شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ولي العهد يلتقي عددا من المسؤولين على هامش قمة البحرين والان نبدء بالتفاصيل



والتقي سمو ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. لقاءات سمو ولي العهد على هامش قمة البحرين الـ 33 كما التقى سمو ولي العهد ملك الأردن، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.



في ذات السياق أيضا التقى سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء عددا من المسؤولين على هامش اجتماع القمة العربية الـ 33 في البحرين.والتقي سمو ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.كما التقى سمو ولي العهد ملك الأردن، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.في ذات السياق أيضا التقى سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.