شكرا لمتابعة خبر عن في مشهد أخوي .. ولي العهد يقبل خشم ملك البحرين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد أخوي بين ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسي، حيث قبل الأمير خشم الملك.

وظهر الملك حمد بن عيسي وهو يستقبل سمو ولي العهد في قصر الصخير بالمنامة، ليقوم الأخير بتقبيل خشم الملك، وذلك على خلفية مقر القمة المقام في البحرين.

ويترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشارك في اجتماع القمة العربية، حيق تحتضن المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.