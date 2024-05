شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تدعو إلى تعزيز دور المتاحف بمجال التعليم والبحث والان نبدء بالتفاصيل

اليوم العالمي للمتاحف

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى تعزيز دور المتاحف في التعليم والبحث، وانخراط الشباب والطلبة في الحفاظ على التراث والتشجيع على الإبداع، انطلاقًا مما يمثله المتحف في تاريخ الإنسانية.وأكد بيان للمنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف الـ18 مايو من كل عام، التزامها بدعم المتاحف في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتعزيز دورها كمركز للتعليم والتوعية، من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتدريب العاملين في هذا المجال، والعمل على تشجيع التعاون بين المتاحف وتبادل الخبرات والمعرفة، لتكريس دورها في الحفاظ على التراث الثقافي لشعوب العالم الإسلامي، منوهة بالمبادرات التي تقوم بها لصالح المتاحف باعتبارها مؤسسات تحافظ على الذاكرة المجتمعية. وأشارت المنظمة إلى الدعم الحالي لمشروع في جمهورية مصر العربية، للتحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، وذلك في سياق تحويل المواقع التراثية والمتاحف باستخدام الطاقة الشمسية لتكون بديلًا لا يؤثر على البيئة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.